Ученые разработали новую диету, снижающую риск развития диабета на 31%

AIM: средиземноморская диета дополнена для снижения риска диабета
Испанские ученые выяснили, что средиземноморская диета эффективнее защищает от диабета второго типа, если дополнить ее умеренным снижением калорийности, физической активностью и поддержкой специалистов по снижению веса. Такой подход снизил риск развития болезни на 31%. Работа опубликована в журнале Annals of Internal Medicine (AIM).

Исследование выполнено в рамках крупнейшего в Европе проекта по изучению питания PREDIMED-Plus, в котором участвовали более 200 ученых из 23 испанских университетов, больниц и научных центров. В исследование включили 4746 человек в возрасте от 55 до 75 лет с лишним весом или ожирением и метаболическим синдромом, но без диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Наблюдение продолжалось шесть лет.

Участников разделили на две группы. Первая придерживалась средиземноморской диеты с уменьшением калорийности примерно на 600 ккал в день, занималась умеренной физической активностью — ходьбой, силовыми упражнениями и тренировками на баланс — и получала консультации специалистов. Вторая группа соблюдала обычную средиземноморскую диету без ограничений по калориям и рекомендаций по нагрузке.

За время наблюдений риск развития диабета второго типа в первой группе оказался на 31% ниже. Кроме того, участники эффективнее снижали вес и объем талии: в среднем они потеряли 3,3 кг и уменьшили окружность талии на 3,6 см. В контрольной группе эти показатели составили 0,6 кг и 0,3 см соответственно.

По оценкам исследователей, программа предотвращала примерно три случая диабета на каждые 100 участников. Учитывая, что сейчас диабетом в мире страдают более 530 млн человек, такой эффект может иметь заметное значение для общественного здоровья.

«Мы впервые получили убедительные клинические данные о том, что средиземноморская диета в сочетании со снижением калорийности, физической активностью и потерей веса является эффективным инструментом профилактики диабета», — отметил один из руководителей проекта, профессор Мигель Анхель Мартинес-Гонсалес.

Авторы подчеркивают, что подход не требует экстремальных ограничений: он основан на привычных продуктах, постепенном снижении веса и умеренной активности, поэтому его можно применять в системе первичной медицинской помощи.

