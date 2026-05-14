Названа простая ежедневная привычка, снижающая риск деменции на 35%

Умеренное потребление кофе и чая с кофеином может снижать риск развития деменции в пожилом возрасте. К такому выводу пришли американские ученые, наблюдавшие за более чем 130 тысячами человек на протяжении 43 лет. Работа опубликована в журнале JAMA.

Исследование охватило 131 821 медицинского работника, средний возраст которых на старте составлял около 40 лет. За время наблюдений деменция развилась у 11 033 участников — примерно у 8%.

Анализ показал, что наиболее выраженный защитный эффект наблюдался у людей младше 75 лет, которые ежедневно потребляли около 250–300 миллиграммов кофеина. Это соответствует примерно двум-трем чашкам кофе в день. У таких участников риск деменции оказался на 35% ниже по сравнению с теми, кто почти не употреблял кофеин.

При этом увеличение дозы не давало дополнительной пользы. Исследователи подчеркивают, что слишком большое количество кофеина может, наоборот, ухудшать сон и усиливать тревожность, а это негативно влияет на здоровье мозга.

Ученые предполагают, что кофеин помогает защищать мозг сразу несколькими способами. Он блокирует аденозин — вещество, замедляющее работу нейронов, — благодаря чему поддерживается активность важных нейромедиаторов, включая дофамин и ацетилхолин. Их уровень обычно снижается с возрастом и при болезни Альцгеймера.

Кроме того, кофеин может уменьшать воспаление и улучшать обмен сахара в организме. Некоторые предыдущие исследования также показывали, что у людей, регулярно пьющих кофе, в мозге обнаруживается меньше амилоидных бляшек — токсичных белковых скоплений, связанных с болезнью Альцгеймера.

Дополнительную роль могут играть и другие вещества, содержащиеся в кофе и чае, включая антиоксиданты и соединения, поддерживающие здоровье сосудов. Исследователи отдельно отметили чай: наиболее выраженная связь со снижением риска деменции наблюдалась у людей, выпивавших одну-две чашки в день.

Интересно, что у любителей кофе без кофеина ученые заметили более быстрое ухудшение памяти. Однако авторы считают, что это может объясняться не самим напитком, а тем, что многие переходили на декаф уже после появления проблем со сном, сердцем или давлением — факторов, связанных с когнитивными нарушениями.

Авторы работы подчеркивают, что речь идет именно об умеренном потреблении. Они также напоминают, что количество кофеина может сильно различаться в зависимости от способа приготовления напитка.

