Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Наука

Названа простая ежедневная привычка, снижающая риск деменции на 35%

JAMA: ежедневное потребление кофе снижает риск деменции на 35%
Lunnica/Shutterstock/FOTODOM

Умеренное потребление кофе и чая с кофеином может снижать риск развития деменции в пожилом возрасте. К такому выводу пришли американские ученые, наблюдавшие за более чем 130 тысячами человек на протяжении 43 лет. Работа опубликована в журнале JAMA.

Исследование охватило 131 821 медицинского работника, средний возраст которых на старте составлял около 40 лет. За время наблюдений деменция развилась у 11 033 участников — примерно у 8%.

Анализ показал, что наиболее выраженный защитный эффект наблюдался у людей младше 75 лет, которые ежедневно потребляли около 250–300 миллиграммов кофеина. Это соответствует примерно двум-трем чашкам кофе в день. У таких участников риск деменции оказался на 35% ниже по сравнению с теми, кто почти не употреблял кофеин.

При этом увеличение дозы не давало дополнительной пользы. Исследователи подчеркивают, что слишком большое количество кофеина может, наоборот, ухудшать сон и усиливать тревожность, а это негативно влияет на здоровье мозга.

Ученые предполагают, что кофеин помогает защищать мозг сразу несколькими способами. Он блокирует аденозин — вещество, замедляющее работу нейронов, — благодаря чему поддерживается активность важных нейромедиаторов, включая дофамин и ацетилхолин. Их уровень обычно снижается с возрастом и при болезни Альцгеймера.

Кроме того, кофеин может уменьшать воспаление и улучшать обмен сахара в организме. Некоторые предыдущие исследования также показывали, что у людей, регулярно пьющих кофе, в мозге обнаруживается меньше амилоидных бляшек — токсичных белковых скоплений, связанных с болезнью Альцгеймера.

Дополнительную роль могут играть и другие вещества, содержащиеся в кофе и чае, включая антиоксиданты и соединения, поддерживающие здоровье сосудов. Исследователи отдельно отметили чай: наиболее выраженная связь со снижением риска деменции наблюдалась у людей, выпивавших одну-две чашки в день.

Интересно, что у любителей кофе без кофеина ученые заметили более быстрое ухудшение памяти. Однако авторы считают, что это может объясняться не самим напитком, а тем, что многие переходили на декаф уже после появления проблем со сном, сердцем или давлением — факторов, связанных с когнитивными нарушениями.

Авторы работы подчеркивают, что речь идет именно об умеренном потреблении. Они также напоминают, что количество кофеина может сильно различаться в зависимости от способа приготовления напитка.

Ранее была названа простая пищевая привычка, эффективно замедляющая старение.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!