Назван популярный продукт, способный вывести микропластик из организма

Южнокорейские ученые обнаружили в кимчи пробиотическую бактерию, способную связывать нанопластик в кишечнике и способствовать его выведению из организма. Работа опубликована в журнале Bioresource Technology (BT).

Нанопластиком называют частицы пластика размером менее 1 микрометра, которые образуются при разрушении более крупных пластиковых материалов. Они могут попадать в организм с пищей и водой. Из-за чрезвычайно малого размера ученые опасаются, что такие частицы способны проникать через кишечный барьер и накапливаться в органах, включая мозг и почки.

Авторы работы изучили штамм молочнокислых бактерий Leuconostoc mesenteroides CBA3656, выделенный из кимчи. В лабораторных условиях бактерия связывала наночастицы полистирола с эффективностью 87%, что сопоставимо с контрольным пробиотическим штаммом.

Однако наиболее заметная разница проявилась в условиях, имитирующих человеческий кишечник. У контрольной бактерии способность связывать нанопластик упала до 3%, тогда как штамм из кимчи сохранил показатель на уровне 57%.

Затем исследователи проверили эффект на стерильных мышах. У животных, получавших пробиотик, содержание нанопластика в фекалиях оказалось более чем в два раза выше, чем у контрольной группы. По мнению ученых, это указывает на возможное выведение частиц через кишечник после их связывания бактериями.

«Пластиковое загрязнение все чаще рассматривается не только как экологическая проблема, но и как угроза общественному здоровью. Наши результаты показывают, что микроорганизмы из традиционных ферментированных продуктов могут стать новым биологическим подходом к решению этой проблемы», — отметила руководитель исследования Се Хи Ли.

Авторы подчеркивают, что работа находится на ранней стадии: пока результаты получены только в лабораторных экспериментах и на животных моделях, а влияние бактерии на накопление нанопластика у людей еще предстоит изучить.

