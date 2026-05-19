У острого перца обнаружили неожиданное полезное свойство

F&F: острый перец может снижать артериальное давление
Ученые из Медицинского колледжа Ханчжоу выяснили, что острый перец и продукты на его основе могут снижать артериальное давление и замедлять сердечный ритм. Результаты мета-анализа опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Исследователи проанализировали данные 14 клинических исследований, посвященных влиянию капсаициноидов — веществ, которые придают перцу жгучие свойства. В экспериментах участники употребляли порошок красного перца, перцовый сок, ферментированную пасту кочуджан, а также специальные добавки с экстрактами перца.

В целом выраженного гипотензивного эффекта авторы работы не обнаружили. Однако при детальном рассмотрении выявилась интересная закономерность: в исследованиях длительностью более 12 недель наблюдалось небольшое, но статистически значимое снижение диастолического («нижнего») давления — в среднем на 0,8 миллиметра ртутного столба.

Кроме того, у участников фиксировалось снижение скорости пульса примерно на полтора удара в минуту. Оба эффекта оказались достоверными, однако, по мнению авторов, пока недостаточно выраженными, чтобы говорить о серьезной клинической пользе.

Тем не менее полученные результаты указывают на потенциальное влияние острого перца на сердечно-сосудистую систему — авторы не исключают, что при длительном приеме или коррекции дозировки капсаициноиды могут оказать более выраженный эффект. Для окончательных выводов требуются более длительные и масштабные исследования, уточняют ученые.

