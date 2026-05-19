Ученых удивил неожиданный эффект негативного сексуального опыта

Ученые из США выяснили, что негативные эмоции, связанные с сексуальными воспоминаниями, угасают медленнее, чем неприятные переживания от обычных жизненных событий. Работа опубликована в журнале Applied Cognitive Psychology (ACP).

Работа посвящена феномену, известному как «смещение угасания аффекта» (Fading Affect Bias, FAB). Он заключается в том, что негативные эмоции, связанные с прошлыми событиями, обычно ослабевают быстрее, чем положительные. Считается, что этот механизм помогает психике справляться со стрессом.

Исследователи под руководством профессора психологии Джеффри Гиббонса решили проверить, одинаково ли работает этот эффект для сексуальных и несексуальных воспоминаний. В исследовании приняли участие 272 человека в возрасте от 18 до 30 лет. Им предложили вспомнить восемь событий за последние три месяца: приятные и неприятные сексуальные эпизоды, а также положительные и отрицательные события, не связанные ни с романтическими отношениями, ни с сексом.

Оказалось, что негативные эмоции действительно ослабевали быстрее положительных, однако для сексуальных воспоминаний этот процесс шел медленнее. По словам авторов, участники лучше эмоционально восстанавливались после обычных бытовых событий, чем после интимных переживаний.

Кроме того, исследователи обнаружили связь между эмоциональной устойчивостью и личностными особенностями. Более выраженный эффект FAB наблюдался у людей с высокой самооценкой, развитым эмоциональным интеллектом и хорошими отношениями с партнером, близкими друзьями или родителями.

Авторы также заметили необычную закономерность: у участников с признаками сексуальной зависимости, но низкой удовлетворенностью интимной жизнью, эмоциональная регуляция оказалась лучше ожидаемой. Исследователи предполагают, что это может быть связано с внутренним конфликтом и осознанием проблемы.

Еще один вывод работы касается механизма переработки воспоминаний. На угасание эмоций сильнее влияло не обсуждение событий с другими людьми, а их внутреннее переосмысление. Ученые считают, что интимный характер сексуальных воспоминаний делает личное переживание главным способом эмоциональной обработки таких событий.

