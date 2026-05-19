Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Наука

Ученых удивил неожиданный эффект негативного сексуального опыта

ACP: неприятные воспоминания о сексе забываются медленнее обычных
VGstockstudio/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из США выяснили, что негативные эмоции, связанные с сексуальными воспоминаниями, угасают медленнее, чем неприятные переживания от обычных жизненных событий. Работа опубликована в журнале Applied Cognitive Psychology (ACP).

Работа посвящена феномену, известному как «смещение угасания аффекта» (Fading Affect Bias, FAB). Он заключается в том, что негативные эмоции, связанные с прошлыми событиями, обычно ослабевают быстрее, чем положительные. Считается, что этот механизм помогает психике справляться со стрессом.

Исследователи под руководством профессора психологии Джеффри Гиббонса решили проверить, одинаково ли работает этот эффект для сексуальных и несексуальных воспоминаний. В исследовании приняли участие 272 человека в возрасте от 18 до 30 лет. Им предложили вспомнить восемь событий за последние три месяца: приятные и неприятные сексуальные эпизоды, а также положительные и отрицательные события, не связанные ни с романтическими отношениями, ни с сексом.

Оказалось, что негативные эмоции действительно ослабевали быстрее положительных, однако для сексуальных воспоминаний этот процесс шел медленнее. По словам авторов, участники лучше эмоционально восстанавливались после обычных бытовых событий, чем после интимных переживаний.

Кроме того, исследователи обнаружили связь между эмоциональной устойчивостью и личностными особенностями. Более выраженный эффект FAB наблюдался у людей с высокой самооценкой, развитым эмоциональным интеллектом и хорошими отношениями с партнером, близкими друзьями или родителями.

Авторы также заметили необычную закономерность: у участников с признаками сексуальной зависимости, но низкой удовлетворенностью интимной жизнью, эмоциональная регуляция оказалась лучше ожидаемой. Исследователи предполагают, что это может быть связано с внутренним конфликтом и осознанием проблемы.

Еще один вывод работы касается механизма переработки воспоминаний. На угасание эмоций сильнее влияло не обсуждение событий с другими людьми, а их внутреннее переосмысление. Ученые считают, что интимный характер сексуальных воспоминаний делает личное переживание главным способом эмоциональной обработки таких событий.

Ранее был назван простой способ улучшить интимную жизнь.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!