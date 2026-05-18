Назван простой способ улучшить интимную жизнь

JSM: сексуальные фантазии улучшают интимную жизнь
Регулярные сексуальные фантазии могут не только усиливать желание, но и снижать тревожность, связанную с интимной жизнью. К такому выводу пришли ученые под руководством Руи Мигеля Кошты из Европейского университета в Лиссабоне. Они выяснили, что простое упражнение — регулярное описание эротических сценариев — помогает повысить сексуальное благополучие и удовольствие. Работа опубликована в журнале The Journal of Sexual Medicine (JSM).

В эксперименте участвовали 60 молодых взрослых из Португалии, состоявших в отношениях и ведущих половую жизнь. Участников разделили на две группы.

Добровольцам из первой группы предложили в течение четырех недель не реже двух раз в неделю писать короткие рассказы об эротических сценах с привлекательным партнером. Сюжеты могли быть основаны как на реальном опыте, так и полностью вымышлены. Участники могли свободно описывать эмоции, ощущения и интимные детали. Контрольная группа выполняла похожее задание, но описывала приятные несексуальные события, например ужин с друзьями.

До и после эксперимента все участники проходили опросы, оценивавшие сексуальное желание, удовольствие, уровень тревоги и навязчивых мыслей во время секса, включая переживания о внешности и качестве интимной жизни.

Через четыре недели исследователи обнаружили, что у людей, выполнявших эротические упражнения, заметно выросло сексуальное желание и удовлетворенность интимной жизнью. Одновременно снизились тревожность и переживания по поводу собственной сексуальной «успешности». У контрольной группы таких изменений не произошло, а желание даже немного снизилось.

Кроме того, участники стали ярче и детальнее представлять партнера в воображении. По мнению авторов, регулярные фантазии помогают переключать внимание с тревожных мыслей на положительные эмоциональные образы близости.

