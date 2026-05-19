Раскрыт механизм развития редкого и опасного заболевания мозга

Brain: сбой в работе иммунных клеток мозга ведет к парализующему заболеванию
Ученые Копенгагенского университета обнаружили возможную причину стремительного развития множественной системной атрофии — редкого и смертельно опасного заболевания мозга, напоминающего болезнь Паркинсона. Оказалось, что при этой болезни иммунные клетки мозга истощаются и перестают выполнять свою защитную функцию. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain.

Множественная системная атрофия поражает нервную систему, нарушая координацию движений, равновесие, работу мочевого пузыря и артериальное давление. Болезнь обычно развивается в возрасте 55-60 лет и прогрессирует значительно быстрее, чем болезнь Паркинсона, при этом эффективного лечения пока не существует.

Для исследования специалисты использовали метод секвенирования РНК отдельных клеток. Он позволил изучить активность тысяч генов в более чем 117 тысячах клеток мозга, полученных из посмертных образцов пациентов с множественной системной атрофией, болезнью Паркинсона и людей без неврологических нарушений.

Главное внимание исследователи уделили микроглии — иммунным клеткам мозга, которые выполняют роль своеобразных «мусорщиков». В норме они очищают нервную ткань от поврежденных клеток и токсичных белковых скоплений. Однако анализ показал, что у пациентов с множественной системной атрофией микроглия работает необычно слабо.

«Мы ожидали увидеть крайне активную иммунную систему, поскольку заболевание очень агрессивно. Но обнаружили противоположное — иммунные клетки выглядели истощенными и почти не реагировали», — объяснил профессор Константин Ходосевич.

Ученые предполагают, что на ранних стадиях болезни иммунная система может быть чрезмерно активной, а затем буквально «перегорает». В результате мозг теряет способность эффективно избавляться от опасных белков, что ускоряет разрушение нервной ткани.

Авторы подчеркивают, что работа пока не указывает на способы лечения, однако утверждает новое перспективное направление исследований.

«Если роль микроглии подтвердится, именно эти клетки могут стать мишенью для будущей терапии смертельного заболевания», — заключили ученые.

Ранее «ген долголетия» оказался защитником от болезни Альцгеймера.

 
