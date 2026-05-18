«Ген долголетия» оказался защитником от болезни Альцгеймера

Ученые из Бакского института исследований старения выяснили, что вариант «гена долголетия» APOE2 помогает нейронам восстанавливать повреждения ДНК, снижая риск болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging Cell.

Ген APOE существует в трех распространенных вариантах — APOE2, APOE3 и APOE4. Известно, что APOE4 значительно повышает риск болезни Альцгеймера, тогда как APOE2, напротив, связан с более высокой продолжительностью жизни и меньшей вероятностью деменции. Однако механизм этой защиты до сих пор оставался неясным.

Исследователи использовали человеческие индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, из которых вырастили разные типы нейронов с различными вариантами APOE. Также ученые изучили ткани мозга мышей, несущих человеческие версии гена.

Оказалось, что нейроны с APOE2 накапливают значительно меньше повреждений ДНК. Они активнее включали механизмы репарации — восстановления генетического материала — и лучше сопротивлялись клеточному старению.

При воздействии радиации и химиотерапевтического препарата доксорубицина такие клетки демонстрировали меньше признаков повреждения и сохраняли более стабильную структуру ядра. Кроме того, добавление белка APOE2 к нейронам с «опасным» вариантом APOE4 уменьшало уровень повреждений ДНК. Это указывает на то, что защитный эффект может передаваться не только генетически, но и через сам белок.

По словам авторов, работа меняет представление о роли APOE. Ранее этот ген в основном связывали с транспортом холестерина и накоплением бета-амилоида при болезни Альцгеймера. Новые данные показывают, что APOE также влияет на способность нейронов сохранять стабильность генома в процессе старения.

Ученые считают, что в будущем это может помочь создать методы лечения, которые будут имитировать защитное действие APOE2 у людей с высоким риском болезни Альцгеймера.

