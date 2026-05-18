Россияне смогут увидеть редкое астрономическое событие

Россияне смогут увидеть одно из наиболее ярких астрономических событий вечером 18 мая. Об этом сообщил Telegram-канал «Вся Уфа. Новости».

Около 22:00 мск смогут наблюдать редкое сближение Луны и Венеры. Небесные тела появятся над северо-западной частью горизонта в созвездии Тельца. Астрономическое явление рекомендуется наблюдать сразу после захода Солнца.

Без телескопа наблюдатели смогут увидеть яркую Венеру и тонкий серп молодой Луны — оба объекта будут хорошо видны невооруженным глазом. Кроме того, выше Венеры окажется Юпитер, который также предстанет перед взором очевидцев. Повторится это небесное явление 19 мая.

В апреле научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев рассказал, что в мае 2026 года на небе на Россией можно будет наблюдать редкое астрономическое явление — два полнолуния. По словам Алексеева, полнолуния произойдут 1 и 31 мая. Ученый добавил, что наличие двух полнолуний в одном месяце может стать хорошей возможностью для изучения лунного календаря.

