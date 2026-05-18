Ученые спрогнозировали повторение магнитной бури в течение суток

ИКИ РАН: магнитная буря может повториться в течение суток
Крупная корональная дыра на Солнце может привести к повторению магнитной бури на Земле в течение суток. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

«С точки зрения влияния на Землю главным фактором остается продолжающееся воздействие крупной корональной дыры», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что график, который вернулся в зеленую зону, создает впечатление, что все закончилось. На самом же деле скорость солнечного света остается заметно повышенной, отметили ученые.

В ближайшие сутки к Земле ожидается приход плазмы от вспышки, произошедшей на Солнце 16 мая.

15 мая на планете началась магнитная буря, которой был присвоен самый слабый уровень G1.

До этого сообщалось, что крупная корональная дыра на Солнце с вероятностью 85% может вызвать магнитные бури на Земле.

Ранее у Солнца обнаружили таинственный астероид, распадающийся на части.

 
