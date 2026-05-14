Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Наука

Стало известно о мутациях хантавируса Андес и его приспосабливаемости к человеку

Онищенко: хантавирус Андес мутирует и приспосабливается к человеку
Ruslanas Baranauskas/Science Photo Library

Хантавирус Андес, вспышка которого недавно произошла на круизном лайнере, мутирует, постепенно приспосабливаясь к человеку. Об этом ТАСС сообщил, эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

Он отметил, что по имеющимся признакам хантавирус мутирует. Онищенко подчеркнул, что это не является свидетельством какой-то катастрофы, а лишь того, что штаммы мутируют. Они приспосабливаются, каждый год меняя свою последовательность в определенной доле, и хорошо обходят иммунитет человека. Академик пояснил, что пока хантавирусы маловирулентны, малоконтагиозны, хотя они уже начали передаваться от человека к человеку.

Онищенко подчеркнул, что присшедшая на круизном лайнере вспышка, не представляет угрозы для России.

13 мая сообщалось, что хантавирус в Белоруссии фиксируют уже несколько лет.

О вспышке хантавируса стало известно 4 мая. Лайнер MV Hondius выполнял рейс через Атлантику из Аргентины в Кабо-Верде, когда у части пассажиров появились симптомы тяжелого респираторного заболевания.

Ранее российский инфекционист объяснила, почему пандемии хантавируса не будет.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!