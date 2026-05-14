Стало известно о мутациях хантавируса Андес и его приспосабливаемости к человеку

Хантавирус Андес, вспышка которого недавно произошла на круизном лайнере, мутирует, постепенно приспосабливаясь к человеку. Об этом ТАСС сообщил, эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

Он отметил, что по имеющимся признакам хантавирус мутирует. Онищенко подчеркнул, что это не является свидетельством какой-то катастрофы, а лишь того, что штаммы мутируют. Они приспосабливаются, каждый год меняя свою последовательность в определенной доле, и хорошо обходят иммунитет человека. Академик пояснил, что пока хантавирусы маловирулентны, малоконтагиозны, хотя они уже начали передаваться от человека к человеку.

Онищенко подчеркнул, что присшедшая на круизном лайнере вспышка, не представляет угрозы для России.

13 мая сообщалось, что хантавирус в Белоруссии фиксируют уже несколько лет.

О вспышке хантавируса стало известно 4 мая. Лайнер MV Hondius выполнял рейс через Атлантику из Аргентины в Кабо-Верде, когда у части пассажиров появились симптомы тяжелого респираторного заболевания.

