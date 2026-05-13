Стало известно, что хантавирус в Белоруссии фиксируют уже несколько лет

ТАСС: около 50 случаев хантавирусной инфекции выявляют в Белоруссии ежегодно
Ежегодно в Белоруссии фиксируют около 50 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), вызываемой хантавирусами Европейского региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр гигиены и эпидемиологии (ЦГиЭ) медицинской службы департамента финансов и тыла МВД по Гомельской области.

Уточняется, что большинство заболевших были обнаружены в Гомельской и Могилевской областях. Последнюю вспышку хантавируса зафиксировали в Хойникском районе Гомельской области в начале 2025 года. В 2024 году ГЛПС обнаружили среди сотрудников МВД — у наемного работника одного из учреждений департамента исполнения наказаний.

По информации агентства, в Белоруссии в 2022, 2024 и 2025 годах в Хойникском районе сообщалось о нескольких случаях ГЛПС. Еще один случай был выявлен в 2022 году, в сентябре и октябре 2024 года — два случая, еще один — в 2025 году.

О вспышке хантавируса стало известно 4 мая. Лайнер MV Hondius выполнял рейс через Атлантику из Аргентины в Кабо-Верде, когда у части пассажиров появились симптомы тяжелого респираторного заболевания.

Хантавирус может вызывать опасные для жизни инфекции легких и почек. Заразиться им можно, вдыхая воздух, загрязненный мочой или пометом инфицированного грызуна (крысы или мыши). Среди симптомов жар, головная боль, боль в мышцах и проблемы с легкими и почками. Летальность хантавируса составляет около 38%.

Ранее Роспотребнадзор усилил контроль на границах России из-за хантавируса.

 
