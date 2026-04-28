Грузовой корабль «Прогресс» с новым скафандром состыковался с МКС

Транспортный корабль «Прогресс МС-34» успешно состыковался с модулем «Звезда», входящим в российский сегмент Международной космической станции (МКС). Прямое включение процесса стыковки ведет госкорпорация «Роскосмос».

Запуск аппарата осуществила ракета-носитель «Союз-2.1а» с территории Байконура 26 апреля в 1:22 по московскому времени. Спустя менее девяти минут полезная нагрузка оказалась на заданной орбите. За 48 часов полета «Прогресс» совершил 33 полных витка вокруг планеты.

В отсеках грузовика на станцию доставлено свыше 2,5 тонны различных грузов. Среди них — новый скафандр «Орлан-МКС» №8. Помимо этого, на борту находились горючее для пополнения запасов станции, продовольственные наборы, очищенная вода, средства гигиены и резервы кислорода для поддержания состава воздуха на МКС.

Также грузовой отсек вмещает технику и материалы для научных программ: «Виртуал», «Нейроиммунитет», «Коррекция», «Биодеградация» и «Сепарация».

За неделю до этого стыковочный порт под новый корабль освободил «Прогресс МС-32». Также в составе станции находятся грузовик «Прогресс МС-33» и пилотируемый корабль «Союз МС-28».

Именно на «Союзе МС-28» прибыли российские участники полета Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт из США Кристофер Уильямс. Помимо этой команды, на орбите трудятся доставленные на Crew Dragon российский космонавт Андрей Федяев, представители НАСА Джек Хэтэуэй и Джессика Меир, а также сотрудница Европейского космического агентства из Франции Софи Адено.

