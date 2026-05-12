В России создали сыры с высоким содержанием полезных веществ

«Известия»: химики УрФУ разработали сыры с высоким содержанием полезных веществ
Химики Уральского федерального университета создали полутвердые сыры (чеддер) и сыры с белой плесенью, которые обогащены веществами, защищающими организм от старения и воспалительных процессов, а также снижают потенциальные риски заболеваний. Об этом пишет газета «Известия».

За более чем четыре года работы специалисты смогли разработать технологии получения полезных веществ в биодоступной и стабильной форме, внесения добавок в сыры, а также создать продукты с доказанным антиоксидантным эффектом.

Как уточнила руководитель исследования, заведующая лабораторией биотрансформационных технологий и пищевой химии УрФУ Елена Ковалева, были созданы сыры с добавлением астаксантина, ресвератрола и пуэрарина.

«Обогащение этими веществами увеличило антиоксидантные свойства продукта в три-пять раз. Кроме того, их введение в процессе созревания привело к улучшению аминокислотного состава», — рассказала она.

По словам Ковалевой, в итоге получился более сбалансированный аминокислотный профиль, включающий больше одних аминокислот и меньше других. Он более близок к идеальному по белку по сравнению с тем, что было до обогащения.

Руководитель исследования отметила, что 20–40 г такого сыра в день достаточно, чтобы получить суточную норму кальция и антиоксидантов.

До этого врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова рассказала, какие продукты помогут повысить настроение.

По ее словам, «гормон радости» серотонин, который дает ощущение спокойствия и благополучия, не поступает с едой в мозг напрямую, однако его предшественник — аминокислота триптофан — содержится в твердых сырах (пармезан и чеддер), индейке, семенах тыквы, яйцах.

Чтобы он хорошо усвоился, важно потреблять эти продукты со сложными углеводами, например, съесть овсянку со столовой ложкой тыквенных семечек.

