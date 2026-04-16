Врач рассказала, какие продукты помогут повысить настроение

Бананы, яйца, овсянка и пармезан могут помочь поднять настроение. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

По ее словам, «гормон радости» серотонин, который дает ощущение спокойствия и благополучия, не поступает с едой в мозг напрямую, однако, его предшественник аминокислота триптофан содержится в твердых сырах (пармезан и чеддер), индейке, семенах тыквы, яйцах. Чтобы он хорошо усвоился, важно потреблять эти продукты со сложными углеводами, например, съесть овсянку со столовой ложкой тыквенных семечек.

Гормон дофамин синтезируется из аминокислоты тирозин, которой есть в твороге, курице, авокадо, бананах и миндале, добавила врач. Помимо этого, поднять настроение могут омега-3 жирные кислоты – жирная рыба (скумбрия, сельдь, сардины, лосось), грецкие орехи и льняное масло.

«Еще важно знать, что более 90% серотонина в организме производится не в мозге, а специальными клетками кишечника. Поэтому продукты, поддерживающие микробиоту, тоже косвенно влияют на выработку гормонов радости. Самыми полезными в этом плане можно назвать кефир, йогурт без сахара, квашеную капусту (не маринованную с уксусом) и кимчи», — добавила Залетова.

Исследователи из Университет Бордо до этого установили, что биоактивные компоненты шафрана могут улучшать настроение, влияя на активность мозга несколькими путями. В эксперименте на мышах ученые изучили два основных соединения шафрана — кроцины и сафранал. Первое отвечает за характерный ярко-красный цвет шафрана, он обладает антиоксидантными и нейропротективными свойствами. Второе соединение обеспечивает уникальный аромат пряности.

