Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Врач рассказала, какие продукты помогут повысить настроение

Anastasia Kamysheva/Shutterstock/FOTODOM

Бананы, яйца, овсянка и пармезан могут помочь поднять настроение. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

По ее словам, «гормон радости» серотонин, который дает ощущение спокойствия и благополучия, не поступает с едой в мозг напрямую, однако, его предшественник аминокислота триптофан содержится в твердых сырах (пармезан и чеддер), индейке, семенах тыквы, яйцах. Чтобы он хорошо усвоился, важно потреблять эти продукты со сложными углеводами, например, съесть овсянку со столовой ложкой тыквенных семечек.

Гормон дофамин синтезируется из аминокислоты тирозин, которой есть в твороге, курице, авокадо, бананах и миндале, добавила врач. Помимо этого, поднять настроение могут омега-3 жирные кислоты – жирная рыба (скумбрия, сельдь, сардины, лосось), грецкие орехи и льняное масло.

«Еще важно знать, что более 90% серотонина в организме производится не в мозге, а специальными клетками кишечника. Поэтому продукты, поддерживающие микробиоту, тоже косвенно влияют на выработку гормонов радости. Самыми полезными в этом плане можно назвать кефир, йогурт без сахара, квашеную капусту (не маринованную с уксусом) и кимчи», — добавила Залетова.

Исследователи из Университет Бордо до этого установили, что биоактивные компоненты шафрана могут улучшать настроение, влияя на активность мозга несколькими путями. В эксперименте на мышах ученые изучили два основных соединения шафрана — кроцины и сафранал. Первое отвечает за характерный ярко-красный цвет шафрана, он обладает антиоксидантными и нейропротективными свойствами. Второе соединение обеспечивает уникальный аромат пряности.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!