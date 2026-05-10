Названа дата следующей сильной вспышки на Солнце

ИКИ РАН: сильную вспышку на Солнце можно ожидать 13 мая
Следующую сильную вспышку на Солнце можно ожидать в среду, 13 мая, сообщает в Telegram-канале Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН (Института космических исследований Российской академии наук).

Там объяснили, что пришли к такому выводу на основе трехсуточной разницы между вспышками 7 и 10 мая. Именно столько времени нужно данной группе пятен для накопления энергии.

«К этому времени (13 мая. — «Газета.Ru») область, которая сейчас движется от края солнечного диска к его центру, войдет в зону влияния на Землю», — отметили в лаборатории.

На этой неделе магнитные бури накрыли Землю в четверг и пятницу, 7 и 8 мая. Интенсивность вспышек оценивалась как умеренная. А 10 мая на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности (M5.7). Она была зафиксирована в области 4436, вышедшей с обратной стороны звезды.

Ранее ученый развеял миф о связи мигрени с магнитными бурями.

 
