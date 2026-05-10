«Вау, вот это взрыв»: на Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности (M5.7). Об этом сообщает в Telegram-канале Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН (Института космических исследований Российской академии наук).

Пост, начинающийся словами «Вау, вот это взрыв», опубликован в 18:49. В нем уточняется, что вспышка зафиксирована в области 4436, вышедшей с обратной стороны Солнца.

«Землю пока не заденет, но уже через 2 дня эта группа пятен войдет в зону влияния на Землю», — отметили в лаборатории.

На этой неделе магнитные бури накрыли Землю в четверг и пятницу, 7 и 8 мая. Интенсивность вспышек оценивалась как умеренная, а к концу недели в лаборатории допускали увеличение интенсивности солнечных вспышек из-за выхода на обращенную к Земле сторону Солнца крупных групп пятен с обратной стороны. Следующая волна магнитных бурь ожидается в период с 15 по 18 мая.

