Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце

Солнечная вспышка класса М зафиксирована в четверг, 7 мая. Об этом сообщается на сайте Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«7 мая в 18:14 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M2.6 (N19E88) продолжительностью 70 минут», — говорится в сообщении.

До этого в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН рассказали, что заметно увеличенной будет вероятность геомагнитных событий 7 и 8 мая из-за ожидающегося роста скорости солнечного ветра в окрестностях Земли.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности делятся на пять классов: A, B, C, M, X. Минимальный класс A0.0. Он соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующему классу мощность увеличивается в 10 раз. По информации ученых, активность звезды также влияет на геомагнитную обстановку на Земле.

Ранее астроном объяснил влияние магнитных бурь на здоровье людей.