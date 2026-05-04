В РФ собрались увеличить в вузах число мест по биоэкономическим специальностям

Президент РФ Владимир Путин поставил перед кабинетом министров задачу увеличить в вузах и колледжах количество бюджетных мест по специальностям, связанным с биоэкономикой. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам своего участия в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учеными, состоявшихся в феврале текущего года.

«Правительству Российской Федерации <...> провести оценку эффективности кадрового обеспечения проектов в области биоэкономики и при необходимости принять решения об увеличении контрольных цифр приема на обучение по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, научным специальностям, связанным с биоэкономикой, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов <...> и местных бюджетов», — говорится в документе.

Ответственным за исполнение поручения был назначен премьер-министр страны Михаил Мишустин. В документе уточняется, что доклад о результатах работы должен быть представлен до 1 июля 2026 года.

26 февраля помощник российского лидера Андрей Фурсенко на сессии Форума будущих технологий выразил уверенность, что биоэкономика станет в значительной мере определять успехи государства. По его мнению, это произойдет уже в ближайшие 10–15 лет.

Ранее в РФ утвердили новый национальный проект по биоэкономике.