Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Наука

В РФ собрались увеличить в вузах число мест по биоэкономическим специальностям

Путин поручил увеличить в вузах число мест по биоэкономическим специальностям
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поставил перед кабинетом министров задачу увеличить в вузах и колледжах количество бюджетных мест по специальностям, связанным с биоэкономикой. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам своего участия в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учеными, состоявшихся в феврале текущего года.

«Правительству Российской Федерации <...> провести оценку эффективности кадрового обеспечения проектов в области биоэкономики и при необходимости принять решения об увеличении контрольных цифр приема на обучение по образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, научным специальностям, связанным с биоэкономикой, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов <...> и местных бюджетов», — говорится в документе.

Ответственным за исполнение поручения был назначен премьер-министр страны Михаил Мишустин. В документе уточняется, что доклад о результатах работы должен быть представлен до 1 июля 2026 года.

26 февраля помощник российского лидера Андрей Фурсенко на сессии Форума будущих технологий выразил уверенность, что биоэкономика станет в значительной мере определять успехи государства. По его мнению, это произойдет уже в ближайшие 10–15 лет.

Ранее в РФ утвердили новый национальный проект по биоэкономике.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет: станет ли хантавирус новым COVID-19
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!