Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Наука

Ученый объяснил возможную природу огненного шара в небе над Уралом

Ученый Санакоев: огненный шар над Уралом отличается от обычных метеоров
Vadim Sadovski/Shutterstock/FOTODOM

По словам инженера учебной обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилена Санакоева, огненный шар, который появился в ночном небе над Свердловской областью, отличается от обычных метеоров своим цветом. Об этом он рассказал РИА Новости.

Ученый пояснил, что объект имел красноватый оттенок. Очень яркие метеоры, по его словам, обычно бывают зелеными или оранжевыми.

«А по блеску (объект) может быть отнесен к болидам», — сказал Санакоев.

Болиды — класс метеоров, которые светят ярче планеты Венера. Ученый также отметил, чтобы подтвердить природу объекта, необходимо проверить данные болидных камер.

В ночь на 1 мая в небе над Свердловской областью водитель, проезжавший вблизи Туринска, заметил яркий горящий шар. Очевидцы предположили, что это метеор. Санакоев также не исключал, что объект может быть отработавшим космическим аппаратом.

Ранее появились подробности о рухнувшем в Европе метеорите.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!