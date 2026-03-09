Размер шрифта
В сотни раз ярче полной Луны: крупный метеорит упал в Европе

Метеорит, который разрушился и упал над Западной Европой вечером 8 марта, мог достигать размера до трех метров. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале, опубликовав видео с падением небесного тела.

«Размер метеорита, исходя из видео, составляет от одного до нескольких (два — три) метра», — рассказали ученые.

По информации специалистов, метеорит двигался с юго-запада на северо-восток, его можно было наблюдать над несколькими странами Европы. Болид вошел в земную атмосферу на высоте около 80 километров и оставался видимым примерно 10 секунд, Между отметками высоты 40 км и 20 км тело метеорита начало активно разрушаться. Ученые уточнили, что это произошло над городами Кобленц и Франкфурт-на-Майне в Германии.

Один из небольших кусочков метеорита размером в несколько сантиметров упал прямо на жилой дом в Кобленце, проделав дыру в крыше здания. Яркость болида ученые оценили магнитудой от -15 до -20, что в сотни раз превышает яркость полной Луны.

Новость дополняется

 
