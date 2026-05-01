Ученые заявили, что африканский континент раскалывается быстрее, чем ожидалось

Ученые сообщили об ускоренном расколе африканского континента и формировании нового океана, передает польская радиостанция RMF24 со ссылкой на результаты исследования обсерватории Земли Ламонт-Догерти Колумбийского университета и Института бассейна Туркана.

«Оказывается, Африка гораздо ближе к разделению, чем считалось. Под поверхностью восточной части континента, в районе знаменитого разлома Туркана, земная кора достигла критической тонкости», — говорится в публикации.

Ученые подчеркнули, что разделение континента находится на очень продвинутой стадии, в центральной части разлома толщина земной коры составляет всего 13 км. За его пределами она достигает 35 км. Разлом Туркана простирается примерно на 500 км и является частью Великой африканской рифтовой системы. Отмечается, что сейчас Африканская тектоническая плита постепенно отделяется от Сомалийской со скоростью около 4,7 мм в год.

В октябре 2025 года газета New York Times (NYT) со ссылкой на ученых писала, что в Соединенных Штатах может произойти крупное землетрясение из-за разлома в тектонической плите вдоль побережья штатов Калифорния, Орегон и Вашингтон.

Специалисты рассказали, что из-за того, что тектоническая плита Хуан-де-Фука зажата между двумя другими плитами, она испытывает огромное напряжение, что может привести к появлению новых разломов.

Ранее на Филиппинах провели эвакуацию населения после землетрясения.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!