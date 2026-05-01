Ученые рассказали, когда ждать первого полнолуния мая

Планетарий Москвы: первое полнолуние мая ожидается в пятницу, 1 числа
Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Первое полнолуние мая ожидается 1 числа в 20:25 часов мск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на московский планетарий.

«1 мая в 20:25 мск произойдет полнолуние — первое из двух в мае», — пояснили в планетарии.

Второе в мае полнолуние станет событием, которое принято называть «голубой Луной». Название не связано с цветом спутника Земли .но с английским выражением «once in a blue moon», означающим настолько редкое событие, что вероятность его почти равна нулю.

Полнолуние дважды в месяц происходит редко, его можно наблюдать даже не каждый год. Временной промежуток между полнолуниями составляет 29,53 дня, поэтому в календаре иногда накапливается «дополнительное полнолуние».

14 апреля научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев назвал два полнолуния за месяц «редким астрономическим явлением».

По словам Алексеева, полнолуния произойдут 1 и 31 мая. Ученый добавил, что наличие двух полнолуний в одном месяце может стать хорошей возможностью для изучения лунного календаря.

Ранее вернувшийся на Землю экипаж Artemis II рассказал об обратной стороне Луны.

 
Почему дешевеют акции и что будет с ценами на жилье. Главное про деньги за неделю
