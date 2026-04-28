Какой перец можно вырастить на подоконнике, рассказал агроном

На подоконнике хорошо себя чувствует перец — как острый чили, так и компактные сладкие сорта, — но только если речь идет о карликовых и кустовых формах высотой 20–50 см. В таком случае можно вырастить до 1,5 кг плодов, рассказала «Газете.Ru» агроном, доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ Галина Абрамова.

«Стандартные высокорослые сорта для квартиры не подходят. Среди острых чили для подоконника хорошо зарекомендовали себя отечественные и зарубежные карликовые сорта — кустовые огненные смеси, декоративные фиолетово-плодовые формы, мелкоплодный тайский тип. Из сладких можно попробовать мини-болгарские сорта с плодами 5–10 см. Университетские исследования подтверждают: при правильном уходе с одного комнатного куста перца получают от 300 граммов до 1,5 кг плодов», — объяснила специалист.

По словам агронома, главное условие — свет. Перцу нужно не менее 12–14 часов освещения в сутки, а без светодиодной фитолампы на большинстве окон его не хватает.

«Оптимальная температура — около 25 °C днём и не ниже 15 °C ночью: при более низких ночных значениях цветки опадают и рост тормозится. Горшок подбирают объемом 3–5 литров, грунт — легкий, влагоемкий. Влажность воздуха желательна в диапазоне 50–70 %, полив умеренный. Перец самоопыляется, но в помещении стоит помогать ему — слегка встряхивать куст в период цветения. После появления завязей переходят на удобрения с повышенным содержанием калия», — заключила Абрамова.

Ранее Галина Абрамова делилась способами предотвращения вытягивания рассады.

 
