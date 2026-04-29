Австралийские ученые придумали, как превратить пластик в водород

Австралийские ученые разработали технологию, которая позволяет превращать пластиковые отходы в экологически чистое топливо. Об этом говорится в сообщении Университета Аделаиды, его цитирует РИА Новости.

В университете пояснили, что эта технология основана на процессе фотокаталитического разложения, когда под воздействием солнечного света специальные материалы — фотокатализаторы — расщепляют пластик при достаточно низких температурах.

«В результате образуются водород, <...> а также другие востребованные в промышленности химические соединения», — отмечают ученые, подчеркивая, что водород — это чистое топливо с нулевыми выбросами при использовании.

По данным исследователей, такой подход эффективнее традиционных методов получения водорода, поскольку пластик легче подвергается окислению, чем вода.

«Если мы сможем эффективно превращать пластиковые отходы в чистое топливо с помощью солнечного света, мы сможем одновременно решать проблемы загрязнения и энергетики», — уточнила ведущий автор исследования Сяо Лу.

До этого сообщалось, что ученые научились превращать пластиковый мусор в жизненно важное лекарство. С помощью генетически модифицированной кишечной палочки (E. coli) команде удалось преобразовать компоненты пластиковых бутылок в терефталевую кислоту — активный ингредиент парацетамола всего за 24 часа.

Ранее ученые создали «фермент-пожиратель» стойкого пластика.

 
