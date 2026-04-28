На солнце произошли три сильные вспышки подряд

ИКИ РАН: три сильные вспышки класса М произошли на Солнце во вторник
Три сильные вспышки класса М произошли на Солнце во второй половине дня во вторник. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Согласно опубликованным данным, три вспышки были зарегистрированы в 15:23, 16:53 и 17:07 по московскому времени с баллами М1.03, М1.58 и М1.11 соответственно. До этого с полуночи 28 апреля произошло 12 обычных вспышек класса С.

25 апреля Институт прикладной геофизики сообщал о двух вспышках класса М на Солнце.

24 апреля Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщила, что на Солнце произошла вспышка балла X2.5. Событие стало самым сильным почти за два с половиной месяца.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности делятся на пять классов: A, B, C, M, X. Минимальный класс A0.0. Он соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующему классу мощность увеличивается в 10 раз. По информации ученых, активность звезды также влияет на геомагнитную обстановку на Земле.

