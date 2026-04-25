Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

Ученые зафиксировали две сильные вспышки на Солнце

IMAGO/Benjamin Gilbert/Global Look Press

Две вспышки класса М произошли на Солнце в субботу, 25 апреля. Об этом сообщается на сайте Института прикладной геофизики.

«25 апреля в 10:59 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4423 (S05E27) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 7 минут. <….> в 17:30 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4424 (N17E38) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 10 минут», — говорится в сообщении.

24 апреля Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщила, что на Солнце произошла вспышка балла X2.5. Событие является самым сильным почти за два с половиной месяца.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности делятся на пять классов: A, B, C, M, X. Минимальный класс A0.0. Он соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующему классу мощность увеличивается в 10 раз. По информации ученых, активность звезды также влияет на геомагнитную обстановку на Земле.

Ранее на пути к Земле исчезло огромное плазменное облако.

 
Теперь вы знаете
Квоты в вузах для вдов бойцов СВО, новые правила проверки чиновников и штрафы за средний палец. Главное за 25 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
