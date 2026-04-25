Ученые зафиксировали две сильные вспышки на Солнце

Две вспышки класса М произошли на Солнце в субботу, 25 апреля. Об этом сообщается на сайте Института прикладной геофизики.

«25 апреля в 10:59 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4423 (S05E27) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 7 минут. <….> в 17:30 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4424 (N17E38) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 10 минут», — говорится в сообщении.

24 апреля Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщила, что на Солнце произошла вспышка балла X2.5. Событие является самым сильным почти за два с половиной месяца.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности делятся на пять классов: A, B, C, M, X. Минимальный класс A0.0. Он соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующему классу мощность увеличивается в 10 раз. По информации ученых, активность звезды также влияет на геомагнитную обстановку на Земле.

