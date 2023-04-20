«Известия»: Россельхознадзор выявил 20-кратное превышение антибиотиков в клубнике

Специалисты Россельхознадзора обнаружили превышение содержания антибиотиков в клубнике, которая выращивается в парниковых условиях. Об этом на совещании в Государственной думе сообщил заместитель главы ведомства Антон Кармазин, пишет газета «Известия».

«В нашей клубнике выявлено превышение тетрациклина в 20 раз, это вырастили наши тепличные хозяйства», — цитирует издание его слова.

Кармазин также заявил, что за три месяца с начала этого года было зафиксировано 1,7 тыс. случаев превышения допустимых показателей по токсичным веществам, в том числе в импортной продукции.

Тетрациклин применяется для лечения бронхита, пневмонии, гнойного плеврита, бактериальной и амебной дизентерии, коклюша, ангины, скарлатины, гонореи, бруцеллеза, туляремии, тифа, менингита и других заболеваний.

Ранее спортивный врач-диетолог и нутрициолог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Антон Брыкин назвал самые полезные весенние фрукты и ягоды.

До этого японские ученые заявили, что потребление овощей и фруктов снижает риск смерти почти на 10%.