Общество

В апреле россияне смогут увидеть в небе «розовую» Луну

Астроном Богачёв: в 2026 году россияне увидят розовую и голубую Луну
Darkfoxelixir/Shutterstock/FOTODOM

Россияне смогут увидеть в небе необычное явление – полнолуние, которое называют «розовая» Луна. Оно прогнозируется на 2 апреля, рассказал RT завлабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачёв.

«Розовая» Луна — это полнолуние в апреле. У каждого полнолуния есть какое-то жаргонное название. Соответственно, оно по плану раз в год», — отметил ученый.

В данном случае, по его словам, название связано с тем, что на некоторое время спутник Земли кажется розоватым.

Кроме того, в этом году можно будет наблюдать в небе «голубую» Луну – это очень редкое явление, когда в один месяц наблюдается второе полнолуние. Оно ожидается 31 мая, сообщил астроном.

Москвичам ранее рассказали, какие астрономические события можно увидеть весной 2026 года.

 
