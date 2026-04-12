Ночь на земле становится светлее, выяснили ученые

Nature: ночное небо за восемь лет стало на 16% ярче
Ночное освещение Земли в целом становится ярче, однако этот процесс происходит неравномерно: одни регионы стремительно освещаются, тогда как другие погружаются во тьму. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие спутниковые данные NASA и NOAA. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Исследование показало, что ночная сторона планеты постоянно меняется и не демонстрирует стабильного роста яркости. Свет на карте Земли появляется, исчезает и перераспределяется, отражая экономические, социальные и природные процессы.

Данные прибора VIIRS DNB за 2014−2022 годы показывают, что глобальное ночное освещение увеличивается примерно на 2% в год, а за весь период общий рост составил 16%.

«Несмотря на то, что общий рост составил 16% по всему миру, это не означает, что освещение стало ярче везде. В регионах, где оно стало ярче, мы обнаружили, что глобальные выбросы увеличились на 34%. Это компенсировалось снижением выбросов в других регионах на 18%», — отмечается в исследовании.

В странах с быстрым развитием, таких как Китай и Индия, ночное освещение усиливается за счет урбанизации, строительства инфраструктуры и расширения доступа к электричеству. Свет в таких случаях служит индикатором экономической активности и роста.

В то же время в ряде регионов наблюдается обратная тенденция. Снижение яркости может быть связано как с осознанной политикой энергосбережения — например, в некоторых странах Европы, — так и с кризисами. В Венесуэле уменьшение освещенности ученые связывают с ухудшением инфраструктуры и перебоями в энергоснабжении.

«Отдельные изменения происходят резко: войны, стихийные бедствия или локдауны могут буквально за ночь «погасить» целые города. Благодаря использованию ежедневных спутниковых снимков исследователи смогли фиксировать даже кратковременные колебания, которые ранее оставались незаметными», — отмечают ученые.

Авторы отмечают, что ночное освещение становится важным инструментом мониторинга. Оно позволяет в реальном времени отслеживать развитие регионов, экономические спады и последствия чрезвычайных ситуаций.

