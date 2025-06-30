Донашивает одежду умершего отца и экономит на еде: где сейчас Григорий Перельман

Что происходит с математиком Григорием Перельманом, отказавшимся 15 лет назад от $1 млн

Один из самых загадочных ученых XXI века — Григорий Перельман, доказавший гипотезу Пуанкаре, которую не могли решить около века. Он прославился на весь мир, но 15 лет назад отказался награды в $1 млн и престижной «Медали Филдса». Перельман заявил о принципиальных противоречиях между ним и официальной наукой и предпочел отстраниться от мира. «Газета.Ru» рассказывает, где и как сейчас живет ученый, закрытость которого только подогревает интерес к его персоне — настолько, что о математике решили снять полнометражный фильм.

Ухаживает за мамой и носит галоши: Григорий Перельман сейчас

Имя Григория Перельмана нечасто появляется в информационном пространстве: ученый старается не давать поводов и ведет закрытый образ жизни. Он не обзавелся семьей и продолжает жить вместе с матерью в одном из петербургских спальных районов.

В марте 2025 года корреспондент издания 78.ru снял в супермаркете на видео человека, который очень похож на математика. На нем предполагаемый Перельман — поседевший и в медицинской маске. Он покупает продукты и просит журналиста оставить его в покое, а затем расплачивается на кассе и уходит.

Продавщица рассказала, что обычно ученый берет недорогие продукты: вермишель, творог, иногда яблоки. Одевается всегда скромно, если не сказать бедно.

«Серые штаны у него такие, маска иногда, брюки и резиновые тапочки, галошки», — описала обычный вид Перельмана сотрудница магазина.

Фотографии ученого в марте также опубликовала «КП». Издание отмечало, что он выглядел постаревшим и уставшим:

«Если бы люди не знали Григория Перельмана, то можно подумать, что в кадр попал бездомный».

Соседка математика, с которой пообщались журналисты, рассказала, что ученый ухаживает за лежачей мамой, которая не встает с постели, и отказывается от помощи соцслужб.

«Мама ему уже давно не стирает. Бывают такие люди: где-то он гений, а где-то вот такой. В маске ходит, потому что боится инфекции. Но стоит признать, что он бодрый, я его видела день или два назад. С ним все нормально. Что касается обуви, то он уже давно так ходит, да и вообще он всю одежду донашивает за отцом, который много лет назад умер от рака», — рассказала женщина.

close Сергей Смольский/ТАСС

«Голодная смерть» и эмиграция в Швецию: слухи о Григории Перельмане

Практически полная закрытость Перельмана не только закрепила за ним репутацию таинственного гения, но и породила множество спекуляций и домыслов. Например, в 2019 году в социальных сетях разошелся пост петербуржца Александра Родина о том, что математик буквально «погибает в одиночестве и нищите». Мужчина обратил внимание на внешний вид Перельмана, который шел по улице в коротких мятых штанах и в калошах без носков и призвал неравнодушных людей срочно спасать ученого «от голодной смерти».

Но знакомые Перельмана обратили внимание, что тот выглядел так всегда. Режиссер Андрей Григорьев, снявший документальный фильм про математика, рассказал тогда «КП», что ученый никогда не следил не то что за модой, а часто даже за сезонами.

Соцработник, который бывал дома у Перельмана и его мамы, рассказал журналистам о скромном убранстве их квартиры, но опроверг слухи о бедственном финансовом положении. По его словам, ученый читал лекции по математике и получал за это неплохие деньги.

«Но он по-прежнему сторонится людей. Просит социального работника заранее звонить по телефону и предупреждать о времени прихода. Иначе и дверь не откроет. Сам по себе неприхотлив. Питаться вообще может однообразно — бутерброды да молоко или кефир», — добавил соцработник.

Еще раньше, в 2014 году, появились слухи о переезде Григория Перельмана вместе с матерью в Швецию: якобы компания из этой страны, занимающаяся научными разработками, предложила ученому заниматься любимым делом за большую зарплату, и он не смог отказаться. Тем более что на родине, в одном из петербургских вузов, знаменитому математику предлагали преподавать за 17 тысяч рублей в месяц. Информацию о работе за границей подтверждал «КП» и телепродюсер Александр Забровский, собиравшийся снять фильм о Перельмане. Однако позже выяснилось, что об эмиграции речи не идет: математик продолжал жить в Петербурге и бывал в Швеции наездами.

«Витринный экземпляр»: новый фильм о Григории Перельмане

В 2023 году стало известно о съемках фильма о Григории Перельмане «Витринный экземпляр». Биографическая драма будет состоять из нескольких частей и расскажет о раннем детстве и юности ученого, когда он начал проявлять интерес к математике.

Роль Григория Перельмана в фильме исполнил актер Марк Эйдельштейн, известный по сериалам «Монастырь», «Смычок», фильмам «Анора» и «Сто лет тому вперед». Над его образом работала команда гримеров и стилистов, в кадре актер появляется с накладной бородой. Эйдельштейн поделился, что вживаясь в роль, старался абстрагироваться и найти в себе «внутреннего Перельмана».

«Если посмотреть на те редкие видео, которые удалось снять Андрею Григорьеву, можно заметить, что Григорию Яковлевичу [Перельману] все абсолютно безразлично, он очень отрешен, он всегда в своей голове, мыслями в параллельных мирах», — охарактеризовал Перельмана актер.

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Режиссер картины Андрей Григорьев рассказал, что «Витринный экземпляр» представляет собой художественно-документальный фильм. Повествование разбавят документальными вставками и комментариями представителей научного сообщества. Съемочная группа более пяти лет исследовала архивы и общалась с коллегами математика, чтобы воссоздать разные этапы биографии Перельмана. Съемки проходили в России и Америке, так как там математик провел важную часть своей жизни. Григорьев поделился, что во время съемок в Нью-Йорке и Вашингтоне ему удалось поговорить с учителем Перельмана, профессором Юрием Бураго.

По словам режиссера, картину планируется завершить к концу 2025 года. Крайняя дата выхода фильма — к 60-летию Григория Перельмана, который он отметит 13 июня 2026-го.

close Кадр из фильма «Витринный экземпляр» Пресс-служба проекта «Витринный экземпляр»

Загадка тысячелетия: чем известен Григорий Перельман

Григорий Перельман стал известен вне научного сообщества после того, как ему удалось доказать гипотезу Пуанкаре, одну из семи «задач тысячелетия» (семь математических проблем, определенных Математическим институтом Клэя, за решение каждой из которых выплачивают $1 млн).

С ноября 2002-го по июль 2003-го Перельман опубликовал на сайте arXiv.org статьи, в которых кратко изложил метод доказательства гипотезы геометризации Уильяма Терстона, приводящий к доказательству гипотезы Пуанкаре. По словам российского ученого, к открытию его подтолкнул американский математик Ричард Гамильтон, который в своих лекциях рассказывал о потоках Риччи — это система уравнений в частных производных, описывающая деформацию римановой метрики на многообразии.

Метод изучения ученым потоков Риччи получил название теории Гамильтона—Перельмана. Но выложенные в сеть работы российского математика не получили статус официальных научных публикаций, так как сайт arXiv.org не является рецензируемым журналом.

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Несколько групп ученых проверяли работу Перельмана четыре года и не нашли в ней ошибок. 22 августа 2006-го ученому была присуждена престижная «Медаль Филдса», аналог Нобелевской премии для математиков, «за вклад в геометрию и революционные достижения в понимании аналитической и геометрической структуры потока Риччи», но Перельман ее не принял и проигнорировал церемонию. Ему поступали предложения написать строгое доказательство теоремы и публиковать в ведущих научных журналах мира, но Перельман категорически отказался.

«Меня не интересуют деньги или слава. Я не хочу быть выставленным перед людьми, как животное в зоопарке. Я не герой математики. Я даже не так и успешен, вот почему я не хочу, чтобы все на меня смотрели», — заявил тогда Перельман.

За доказательство гипотезы Пуанкаре Математический институт Клэя в 2010 году назначил математику премию в один миллион долларов США. Но Перельман отказался и от этой нее.

«Если говорить совсем коротко, то главная причина — это несогласие с организованным математическим сообществом. Мне не нравятся их решения, я считаю их несправедливыми», — заявил ученый.

Он добавил, что считает ничуть не меньшим своего вклад в доказательство гипотезы Пуанкаре со стороны американского математика Ричарда Гамильтона.

По словам специалистов и членов научного сообщества, Перельман попал в категорию людей, опередивших свое время. Нейролингвист Татьяна Черниговская назвала деньги, назначенные Перельману, дуновением ветерка по сравнению с тем интеллектуальным пространством, в котором он находится.

«Это неважные вещи для него. А мы обычного поведения не можем ждать от человека такого типа. Так не бывает», — добавила Черниговская.

Деньги, от которых отказался Григорий Перельман, были перенаправлены на стипендии молодым математикам. В 2011 году ученый после долгого молчания рассказал в интервью Александру Забровскому, что деньги — ничто для «человека, управляющего Вселенной». Тогда же математик согласился сняться в фильме кинематографиста, где обсуждались сотрудничество и соперничество российской, китайской и американской математических школ, которые наиболее продвинулись в изучении Вселенной.

В школе остался без медали: биография Григория Перельмана

Григорий Перельман родился в Ленинграде в 1966 году. Склонность к точным наукам он унаследовал от родителей: мать работала учителем математики, а отец — инженером-электриком. В 1993-м Перельман-старший эмигрировал в Израиль, а Григорий с матерью и сестрой остался в России. Математикой юный Перельман увлекался с детства, уже в юном возрасте пробовал решать задачи.

Будущий ученый окончил математический лицей № 239, во время учебы он выиграл золотую медаль на Международной математической олимпиаде в Венгрии, будучи в составе советской команды. Интересно, что золотую медаль в школе Перельман получить не смог, так как не сдал нормы ГТО. 16-летнего Григория приняли на математическо-механический факультет ЛГУ им. А.А.Жданова (ныне это СПбГУ) без экзаменов, что позволило будущему ученому поступить в университет вне дискриминации по национальному признаку и избежать службы в армии.

Перельман продолжал участвовать в олимпиадах и с отличием окончил университет, защитил диссертацию и остался работать в альма-матер старшим научным сотрудником.

Научная деятельность Перельмана привлекла внимание зарубежных коллег, и в начале 90-х годов он провел по семестру на посту преподавателя Нью-Йоркского университета и Калифорнийского университета в Беркли. Тогда он и проявил интерес к гипотезе Пуанкаре, которая считалась невозможной для доказательства.

В 1995-1996 годах ученый вернулся в Санкт-Петербург и работал в местном отделении математического института РАН. В 1996 году он отказался от премии Европейского математического общества для молодых математиков и тем самым определил свое отношение к мировому научному сообществу.

В 2002-2003 годах математик опубликовал ставшее известным на весь мир доказательство гипотезы Пуанкаре. В 2003 году прочитал в США серию лекций о своих работах, после чего вернулся в Санкт-Петербург и остался жить в квартире матери в Купчино. Пока доказательство Перельмана проверяли ученые, он ушел с поста ведущего научного сотрудника лаборатории математической физики, уволился из Математического института и перестал общаться с коллегами. Перельман решил оставить теоретическую математику и практически совсем отстранился от мира.

В 2006 году Перельман пообщался с журналистами американского журнала New Yorker. По его словам, пока он оставался незаметным для общества, у него оставался выбор: терпеть отношение «как к домашнему животному» или поднять шумиху по поводу нечестности в математическом сообществе. Но после свалившийся на него славы, он больше не мог позволить себе молчать. Однако в чем именно заключаются упомянутые им несправедливости, ученый с тех пор так и не пояснил.

В 2011 году стало известно об отказе Григория Перельмана от членства в Российской академии наук. Он практически перестал появляться на публике и до сих пор раздраженно реагирует на попытки что-то узнать о его частной жизни.