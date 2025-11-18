«Роскосмос» обратился в РАН за консультацией по выбору новой орбиты РОС

Решение об изменении наклонения орбиты Российской орбитальной станции (РОС), призванную в будущем заменить для отечественных космонавтов Международную космическую станцию (МКС), не принято. Варианты развертывания РОС были направлены на рассмотрение в РАН, сообщили «Газете.Ru» в «Роскосмосе».

Ранее два источника в ракетно-космической отрасли рассказали «Газете.Ru» о том, что РОС решили перенести на широты МКС, которая движется по орбите с наклонением 51,6° к экватору. Причем такое решение было принято не из-за опасений высокого уровня радиации на широте 98° (почти перпендикулярно к экватору), а из дипломатических соображений: Россия планирует совместную работу с США и другими странами.

«Решение об изменении наклонения орбиты РОС не принято. Вместе с тем в процессе реализации эскизного проекта по созданию космического комплекса РОС были выявлены объективные предпосылки для пересмотра основных параметров проекта РОС, определяемые, прежде всего, необходимостью обеспечения непрерывности пилотируемой программы, появившейся возможностью решения задач дистанционного зондирования Арктики и Северного морского пути автоматическими космическими аппаратами, а также открывающимися перспективами участия Российской Федерации в новых международных космических проектах ряда стран по реализации их национальных пилотируемых программ», – официально заверили в Роскосмосе.

Также «Роскосмос» сообщил, что с «учетом изложенного под руководством заместителя генерального директора по пилотируемым программам Госкорпорацией «Роскосмос» С.К.Крикалева рабочей группой из представителей организаций ракетно космической промышленности проведен анализ вариантов развертывания РОС, результаты которого рассмотрены на заседании Президиума Научно-технического совета Госкорпорации «Роскосмос» и направлены в Российскую академию наук».

Судя по официальному ответу, варианты орбиты сейчас изучаются профильными специалистами РАН.

Ранее в «Роскосмосе» раскрыли подробности о новом центре управления полетами РОС.