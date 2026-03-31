В начале апреля россияне смогут увидеть хвост разрушающейся кометы

Россияне смогут увидеть хвост разрушающейся у Солнца кометы
Ingaav/Shutterstock/FOTODOM

Россияне в ночь на 3 и 4 апреля смогут увидеть хвост разрушающейся кометы C/2026 A1. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

В публикации отмечается, что комета, летящая к Солнцу и стремительно набирающая скорость, накануне вышла на первое место по яркости. Она будет удерживать данную позицию четыре дня, столько ей и осталось прожить времени.

В лаборатории добавили, что в 4 апреля в момент сближения с Солнцем комета разгонится приблизительно до 300 км/с.

Также ученые добавили, что в период со 2 по 4 апреля небесное тело может достигнуть пика своего разрушения.

До этого научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала, что Весной 2026 года жители и гости Москвы смогут увидеть метеорные потоки Лириды и Эта-Аквариды. С 14-го по 30-е апреля можно будет увидеть первый весенний метеорный поток под названием Лириды, пик ожидается в ночь с 22 на 23 апреля. Эксперт посоветовала смотреть нужно в юго-восточную часть неба.

Ранее астроном оценил шансы столкновения одной из самых ярких комет с Солнцем.

 
