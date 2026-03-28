Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение в ДагестанеПереговоры о мире на Украине
Наука

«Роскосмос» показал, как выглядит поверхность Луны при низком Солнце

Роскосмос опубликовал сделанные телескопом Celestron 9.25 детальные фото Луны
Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в своем Telegram-канале серию детальных снимков лунной поверхности, сделанных с помощью телескопа Celestron 9.25.

На одном из кадров представлен Северный регион Луны, на втором — кратеры Теофил, Кирилл и Катарина, расположенные у Моря Нектара. Третий снимок сделан в районе терминатора, где освещенная часть спутника граничит с неосвещенной. Все изображения получены днем с применением инфракрасного фильтра.

«Низкое Солнце вытягивает длинные тени, которые подчеркивают мельчайшие детали рельефа: террасированные склоны крупных кратеров, цепочки малых кратеров, гряды выбросов от ударов», — сообщили в госкорпорации.

Такие условия съемки позволяют детально рассмотреть структуру лунной поверхности, включая элементы, которые при более высоком положении светила остаются незаметными.

Публикация снимков приурочена к продолжающейся работе по исследованию Луны. «Роскосмос» неоднократно делился кадрами, полученными с помощью наземных телескопов, демонстрируя возможности отечественной оптики и фиксируя изменения в ландшафте спутника. Использование инфракрасного фильтра позволяет получать изображения с высоким контрастом и четкостью даже в дневное время.

Параллельно лунную программу реализует американское аэрокосмическое агентство NASA. Ранее оно планировало в 2027 году осуществить высадку астронавтов на Луну, но недавно эту миссию пришлось отложить.

Ранее россиянам назвали даты, когда они смогут увидеть розовую луну.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
