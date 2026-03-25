В России нашли неожиданное применение древесных отходам

ПНИПУ: разработан новый метод переработки кородревесных отходов в сорбенты
Ученые Пермского Политеха разработали способ переработки коры и опилок в углеродные сорбенты за одну стадию. Новый материал по своим свойствам оказался сопоставим с промышленными аналогами и может использоваться как для очистки воды, так и в сельском хозяйстве. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Ежегодно в России образуется более 30 млн м³ кородревесных отходов. При складировании они разлагаются десятилетиями, выделяя метан и углекислый газ, а также загрязняя почву и воду токсичными веществами. Чаще всего такие отходы просто сжигают, однако это требует предварительной сушки и сопровождается выбросами.

Перспективным направлением считается получение углеродных сорбентов — материалов с развитой пористой структурой, способных очищать сточные воды. Однако традиционная технология включает несколько стадий и требует высоких температур, что делает процесс дорогим.

Ученые предложили альтернативный подход. Измельченную кору предварительно обрабатывают раствором фосфорной кислоты, после чего подвергают пиролизу при температуре около 400°C. В результате удается получить сорбент за одну стадию без дополнительной активации.

«Полученные образцы углеродных сорбентов на основе коры березы и осины по своим характеристикам не уступают промышленным аналогам, включая березовый активный уголь», — пояснила доктор технических наук, профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Ирина Глушанкова.

Анализ показал, что материал обладает развитой системой микро- и мезопор, что обеспечивает эффективное удаление загрязняющих веществ из воды. При этом его состав отличается повышенным содержанием фосфора и микроэлементов.

Это позволяет использовать сорбент не только для очистки, но и в качестве удобрения. Он может применяться, например, для восстановления нарушенных земель и повышения плодородия почвы.

По мнению авторов работы, технология может быть внедрена непосредственно на целлюлозно-бумажных предприятиях. Это позволит перерабатывать отходы на месте, снижая нагрузку на окружающую среду и одновременно получая полезные продукты.

Ранее в России нашли способ заставить бактерии туберкулеза «самоуничтожаться».

 
Россияне бросились за «копейки» скупать недвижимость на бирже. Реально ли так заработать?
