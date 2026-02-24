Размер шрифта
Врач рассказал, при каких заболеваниях меняется цвет спермы

Metro: зеленоватый цвет спермы может указывать на половые инфекции
Burdun Iliya/Shutterstock/FOTODOM

Британский уролог Джефф Хокетт заявил, что зеленоватый оттенок спермы может указывать на бактериальную инфекцию мочеполовой системы, а выраженный желтый или оранжевый цвет — на злоупотребление алкоголем или инфекции мочевыводящих путей. Об этом он рассказал в интервью Metro.

По словам врача, в норме семенная жидкость имеет бело-серый или слегка желтоватый оттенок. Если цвет становится ярко-желтым, это может быть связано не только с чрезмерным употребление алкоголя, но и с инфекциями, проблемами с печенью или нарушением оттока мочи.

Зеленый цвет, как подчеркнул Хокетт, чаще всего появляется из-за размножения бактерий в мочеполовой системе, в том числе при инфекциях, передающиеся половым путем (ИППП).

«Розовый оттенок свидетельствует о примеси свежей крови и может возникать при простатите, уретрите или заболеваниях яичек. Коричневый или черный цвет также связан с кровью, но уже застоявшейся», — предупреждает врач.

Эксперт отмечает, что такие изменения встречаются редко и могут быть следствием травм, нарушений обмена веществ, отравления тяжелыми металлами или некоторых паразитарных инфекций.

Уролог добавил, что нормальный объем эякулята составляет примерно от 1,5 до пять мл, однако он может сокращаться с возрастом, после вазэктомии или при заболеваниях предстательной железы. Консистенция спермы зависит от уровня гидратации и частоты половых контактов: при обезвоживании или длительном воздержании семенная жидкость становится гуще.

Врач подчеркнул, что разовые изменения цвета или густоты не всегда опасны, но при появлении боли, крови или других симптомов необходимо обратиться к специалисту.

Ранее был назван возраст, в котором снижает выработка сперматозоидов у мужчин.
 
