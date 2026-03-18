Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Наука

В Китае запустили программу «обмена» лишнего веса на мясо

Irina Shatilova/Shutterstock/FOTODOM

В китайской провинции Цзянсу запустили необычную акцию в целях борьбы с лишним весом: жителям предложили выдать говяжьи субпродукты, язык и хвост в качестве поощрения за похудение на каждые 0,5 кг. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Отмечается, что с тех пор как 9 марта община Шаньбэй в районе Лянси города Уси (провинция Цзянсу) запустила в социальных сетях креативную кампанию по пропаганде здорового образа жизни, более 2400 человек подали заявки на участие.

Согласно условиям программы «лишняя плоть в обмен на говядину», подать заявку могут только те жители, которые оплачивают социальное обеспечение или медицинскую страховку в этом регионе. При этом индекс массы тела участников должен быть выше 23 (при норме от 18,5 до 24,9 ).

По мнению экспертов ВОЗ, для некоторых групп населения Азии более подходящими могут быть более низкие значения индекса массы тела (ИМТ), чем те, что указаны в международных рекомендациях. Кроме того, у женщин объем талии должен быть более 80 см, а у мужчин — более 90 см.

Желающие принять участие могут подать заявку до 20 марта и пройти взвешивание в специально отведенном месте в период с 23 по 27 марта. Власти составят досье на каждого заявителя, отмечается в сообщении. После этого кандидаты могут попытаться сбросить вес и сообщить о результатах в комиссию в период с 1 по 10 января следующего года.

Ранее ученые выяснили, что пристрастие к мясу повышает риск депрессии у женщин.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!