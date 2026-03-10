Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Наука

Развеян миф о пользе популярного суперфуда

Conversation: польза черного кунжута преувеличена
mama_mia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Черный кунжут активно набирает популярность в социальных сетях: пользователи называют его «новым матча» и приписывают ему множество полезных свойств — от снижения уровня сахара в крови до предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний и даже восстановления цвета седых волос. Однако научные данные пока не подтверждают большинство этих утверждений. Об этом сообщает портал The Conversation.

Кунжутные семена бывают белыми, желтыми и черными. Их веками используют в азиатской кухне — как в сладких, так и в соленых блюдах. Семена содержат большое количество жиров (около 50–64%), а также являются источником белка, поэтому кунжутное масло широко применяется в кулинарии.

По составу черный кунжут действительно немного отличается от белого. В нем обычно больше жиров, белка и углеводов, а также выше содержание некоторых витаминов и минералов. Однако при этом он и более калориен.

Кунжут также содержит так называемые антинутриенты — соединения, такие как фитиновая и щавелевая кислота. Они могут связывать минералы (например железо, кальций и цинк) и снижать их усвоение. Однако при обычном потреблении это обычно не вызывает проблем со здоровьем.

Одним из преимуществ кунжута считается наличие антиоксидантов — веществ, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы, способные повреждать клетки. В черном кунжуте обнаружено больше фенолов и лигнанов — соединений с антиоксидантными свойствами — чем в белом.

Экспериментальные исследования на клетках и животных показывают, что один из таких лигнанов — сезамин — может снижать уровень холестерина и артериальное давление, а также обладать противоопухолевыми свойствами. Однако эти результаты пока не означают, что такие эффекты обязательно проявятся у людей.

Клинических исследований пока немного. Один систематический обзор, включивший шесть небольших исследований с участием 465 человек, показал, что употребление кунжута может быть связано со снижением индекса массы тела, уровня холестерина и артериального давления. Однако авторы отмечают, что качество доказательств было низким, поэтому делать однозначные выводы пока нельзя.

Отдельно изучалось влияние именно черного кунжута. В одном исследовании участники принимали около 2,5 грамма экстракта черного кунжута в день в течение четырех недель. У людей с повышенным давлением наблюдалось небольшое снижение систолического давления. Но это единственная работа такого рода, поэтому говорить о подтвержденном эффекте пока рано.

Что касается популярного утверждения о том, что черный кунжут может вернуть волосам естественный цвет, научных доказательств этому нет. В настоящее время нет убедительных данных, что какие-либо продукты способны обратить процесс поседения волос.

Ранее у какао обнаружили неожиданный эффект, влияющий на работоспособность мозга.

 
Теперь вы знаете
6 лучших упражнений для утренней зарядки дома
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!