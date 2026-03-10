Развеян миф о пользе популярного суперфуда

Черный кунжут активно набирает популярность в социальных сетях: пользователи называют его «новым матча» и приписывают ему множество полезных свойств — от снижения уровня сахара в крови до предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний и даже восстановления цвета седых волос. Однако научные данные пока не подтверждают большинство этих утверждений. Об этом сообщает портал The Conversation.

Кунжутные семена бывают белыми, желтыми и черными. Их веками используют в азиатской кухне — как в сладких, так и в соленых блюдах. Семена содержат большое количество жиров (около 50–64%), а также являются источником белка, поэтому кунжутное масло широко применяется в кулинарии.

По составу черный кунжут действительно немного отличается от белого. В нем обычно больше жиров, белка и углеводов, а также выше содержание некоторых витаминов и минералов. Однако при этом он и более калориен.

Кунжут также содержит так называемые антинутриенты — соединения, такие как фитиновая и щавелевая кислота. Они могут связывать минералы (например железо, кальций и цинк) и снижать их усвоение. Однако при обычном потреблении это обычно не вызывает проблем со здоровьем.

Одним из преимуществ кунжута считается наличие антиоксидантов — веществ, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы, способные повреждать клетки. В черном кунжуте обнаружено больше фенолов и лигнанов — соединений с антиоксидантными свойствами — чем в белом.

Экспериментальные исследования на клетках и животных показывают, что один из таких лигнанов — сезамин — может снижать уровень холестерина и артериальное давление, а также обладать противоопухолевыми свойствами. Однако эти результаты пока не означают, что такие эффекты обязательно проявятся у людей.

Клинических исследований пока немного. Один систематический обзор, включивший шесть небольших исследований с участием 465 человек, показал, что употребление кунжута может быть связано со снижением индекса массы тела, уровня холестерина и артериального давления. Однако авторы отмечают, что качество доказательств было низким, поэтому делать однозначные выводы пока нельзя.

Отдельно изучалось влияние именно черного кунжута. В одном исследовании участники принимали около 2,5 грамма экстракта черного кунжута в день в течение четырех недель. У людей с повышенным давлением наблюдалось небольшое снижение систолического давления. Но это единственная работа такого рода, поэтому говорить о подтвержденном эффекте пока рано.

Что касается популярного утверждения о том, что черный кунжут может вернуть волосам естественный цвет, научных доказательств этому нет. В настоящее время нет убедительных данных, что какие-либо продукты способны обратить процесс поседения волос.

