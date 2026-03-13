Размер шрифта
Какие лекарства приводят к развитию патологии почек

Врач Котенко: прием анальгетиков и антибиотиков необратимо повреждает почки
Чрезмерное употребление лекарств, особенно нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) и некоторых антибиотиков приводит к необратимому повреждению почек, рассказал «Газете.Ru» профессор кафедры общей терапии Пироговского университета, главный нефролог Москвы Олег Котенко.

Почка обладает автономной системой регуляции кровотока. Она может усиливать или ослаблять собственный кровоток в зависимости от потребностей организма. Это позволяет ей контролировать выделение веществ. В отличие от других органов, почка сама регулирует свои процессы и делает это двумя системами. Одна кровоток сокращает, вторая — усиливает. Применение нестероидных противовоспалительных препаратов может нарушать работу этих систем, что приводит к снижению кровотока в мозговом слое почек. Такая ишемия приводит к повреждению клеток почки, а затем — к некрозу.

«Есть разного типа нефротоксичные препараты, и они вызывают различные формы лекарственной нефропатии. Например, некоторые антибиотики поражают почки непосредственно своим действием. Есть препараты, которые обладают аллерген подобным действием на ткань почек, вызывая в них воспаление. К сожалению, никто не будет читать инструкцию к обезболивающему от головной боли, хотя всем известно, что анальгетики ведут к патологии почек с дальнейшим развитием почечной недостаточности», — отметил врач.

Причем, по словам Котенко, женщины в среднем болеют в 6–8 раз чаще мужчин — это обусловлено более частым потреблением анальгетиков представительницами женского пола (в период менструаций, мигреней).

Подробнее о том, что именно вредит почкам, — в интервью Котенко «Газете.Ru».

