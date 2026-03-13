Размер шрифта
Гигантский разлом на Солнце: Землю ждет длительная серия магнитных бурь

ИКИ РАН: на Земле сегодня могут начаться длительные магнитные бури
Официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

На Земле 13 марта ожидается начало длительной серии геомагнитных возмущений из-за сформировавшейся на Солнце корональной дыры. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.

В течение суток ожидается рост скорости набегающего на Землю потока солнечного ветра со стороны звезды. Затем должны начать расти геомагнитные индексы. По прогнозам, нестабильная геомагнитная обстановка сохранится до середины апреля.

Астрономы сообщают, что источник возмущений хорошо различим на Солнце — это довольно заметная корональная дыра нетипичной формы, похожая на гигантский разлом, который протянулся от южного до северного полюса звезды. Как и большинство корональных дыр, нынешняя является долгоживущим образованием и в прошлом месяце уже проходила по диску Солнца, напоминая тогда дракона.

В начале февраля в ИКИ РАН сообщили, что один из самых мощных эпизодов солнечной активности в XXI веке неожиданно завершился, так и не достигнув рекордных значений.

Ранее ученый рассказал, когда на Земле совсем не будет магнитных бурь.

 
