Ученые объяснили, почему 8 Марта в России перестали воспринимать как политический праздник

Доля россиян, воспринимающих Международный женский день как политический праздник, снизилась примерно с 30% в 1990-е годы до 10% сегодня, свидетельствуют данные социологических опросов. Ученые Пермского Политеха рассказали, как возник праздник 8 Марта и как менялось его значение в России и мире. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам старшего преподавателя кафедры государственного управления и истории ПНИПУ Леонида Половникова, традиции чествования женщин существовали задолго до появления Международного женского дня, но их смысл был иным.

«Один из таких праздников — Матроналии — отмечали в Древнем Риме 1 марта. Женщины с венками в руках шли к храму богини Юноны, покровительницы брака и деторождения, и приносили ей цветы и благовония. Однако участвовать могли только замужние женщины, состоящие в законном браке», — рассказал Половников.

Современный Международный женский день появился уже в начале XX века на фоне борьбы за права женщин. В XIX веке женщины в Европе и США были значительно ограничены в правах: после вступления в брак они фактически теряли юридическую самостоятельность и не могли участвовать в политической жизни.

В конце XIX — начале XX века в Европе и США активно развивалось движение суфражисток, выступавших за предоставление женщинам избирательных прав. Параллельно формировалось социалистическое направление женского движения.

«Суфражистки боролись прежде всего за политические права женщин, прежде всего за право голоса. Социалистки, среди которых были Клара Цеткин и Роза Люксембург, связывали женское движение с борьбой работниц за экономические права и улучшение условий труда», — объяснил ученый.

Идея международного женского дня была предложена Кларой Цеткин на конференции социалисток в Копенгагене в 1910 году. Однако единая дата праздника закрепилась не сразу. Окончательно 8 марта было утверждено в 1921 году.

«В послевоенный период, особенно в 1960-е годы, праздник постепенно трансформировался в день, связанный с семейными ценностями, цветами и подарками. На первый план вышел образ женщины как матери и хранительницы домашнего очага», — пояснил Половников.

По его словам, именно тогда символом праздника стала мимоза — один из немногих цветов, доступных в это время года.

Сегодня Международный женский день отмечают примерно в 30 странах мира, однако его значение различается. В государствах бывшего СССР он воспринимается в первую очередь как семейный праздник.

«Доля россиян, воспринимающих 8 Марта как политический праздник, за последние десятилетия значительно снизилась. Для большинства жителей страны это день женственности, красоты и весны, важная культурная традиция», — отметил кандидат социологических наук, заведующий кафедрой фундаментальных и гуманитарных дисциплин Когалымского филиала ПНИПУ Михаил Ермаков.

По словам ученого, в западных странах праздник чаще связан с общественными акциями и дискуссиями о гендерном равенстве.

«В странах Западной Европы и США 8 Марта чаще рассматривается как повод для общественных кампаний и обсуждения прав женщин. При этом официальным государственным праздником он является далеко не везде», — пояснил Ермаков.

