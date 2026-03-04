Размер шрифта
Наука

В женском организме обнаружили защиту от гипертонии

MB: эстроген защищает женщин от гипертонии
LeventeGyori/Shutterstock/FOTODOM

Ученые выяснили, каким именно образом женский гормон эстроген снижает риск высокого артериального давления. Оказалось, что ключевую роль играет его способность расслаблять и расширять кровеносные сосуды. Исследование провели специалисты из Университета Ватерлоо. Работа опубликована в журнале Mathematical Biosciences (MB).

Повышенное артериальное давление, или гипертония, затрагивает более миллиарда человек по всему миру и является одной из главных причин сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Уже давно известно, что у женщин до наступления менопаузы гипертония развивается реже, чем у мужчин или женщин после менопаузы. Ученые связывали этот эффект с действием эстрогена, однако механизм его защитного действия долгое время оставался неясным.

Чтобы разобраться в этом, исследователи использовали математическую модель, описывающую работу сердечно-сосудистой системы и почек. Такая модель позволяет отдельно «включать» разные биологические эффекты и наблюдать, как каждый из них влияет на уровень давления.

По словам руководителя работы, профессора прикладной математики Аниты Лейтон, эстроген влияет на множество процессов в организме — от реакции кровеносных сосудов до того, как почки регулируют уровень жидкости. Однако моделирование показало, что наиболее важным фактором является способность гормона вызывать вазодилатацию — расширение сосудов.

«Эстроген часто рассматривают только в контексте репродуктивного здоровья, но на самом деле он играет гораздо более широкую роль в работе организма. Он влияет на то, как реагируют сосуды, как почки регулируют жидкость и как взаимодействуют разные системы организма», — пояснила Лейтон.

Расширение сосудов облегчает кровоток и помогает поддерживать нормальное артериальное давление. Именно этот эффект, как показала модель, играет решающую роль в защите женщин от гипертонии до менопаузы.

Разработанная исследователями модель основана на лабораторных данных и позволяет с высокой точностью воспроизводить процессы, происходящие в организме. Она дает ученым возможность проверять разные сценарии, что невозможно сделать в экспериментах с участием людей.

Кроме того, моделирование позволило сравнить эффективность разных препаратов для лечения гипертонии. Результаты показали, что для женщин более эффективными могут быть блокаторы рецепторов ангиотензина — препараты, препятствующие сужению сосудов. По расчетам ученых, они могут работать лучше, чем ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, даже после менопаузы, когда уровень эстрогена снижается.

Ученые надеются, что такие модели помогут разрабатывать более точные и персонализированные подходы к лечению сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее был найден способ полностью вылечить диабет первого типа.

 
