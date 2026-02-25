Размер шрифта
Ученые заметили сильную вспышку на Солнце

Ученые ИКИ РАН заметили сильнейшую за две недели вспышку на Солнце
Artsiom P/Shutterstock/FOTODOM

Самая сильная за последние две недели вспышка произошла на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН).

Вспышке присвоен балл М2.4. Отмечается, что солнечная активность быстро восстанавливается после провала в середине месяца.

«Никакого сравнения с солнечным штормом начала месяца, когда произошло 6 вспышек класса X, на данный момент нет и близко. Для Земли угрозы тоже отсутствуют — все это пока далеко, на самом краю Солнца. Надо смотреть, что будет дальше», — говорится в сообщении.

До этого ученые сообщали о необычной активности Солнца. В лаборатории фиксировали короткие одиночные вспышки без видимых причин, после которых вновь наступало затишье. Такое поведение специалисты сравнили с распродажей «последних остатков».

В начале февраля Лаборатория солнечной астрономии сообщила, что один из самых мощных эпизодов солнечной активности в XXI веке неожиданно завершился, так и не достигнув рекордных значений.

Ранее на Солнце появилась корональная дыра, похожая на дракона.

 
