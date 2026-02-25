Путин понадеялся, что бюрократия не помешает появлению новых вакцин

Путин выразил надежду, что бюрократия не помешает появлению новых вакцин в России

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что бюрократические процедуры не станут препятствием для внедрения новейших биотехнологий в медицинской сфере.

В ходе обсуждения новых разработок в области здравоохранения президент отметил, что глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова ежегодно информирует его о перспективах создания новых вакцин.

«Там еще есть процесс сертификации, я знаю, всяких уточнений. Надеюсь, что никакие бюрократические препятствия не возникнут для того, чтобы эти очень важные вещи для человека, для здоровья людей появлялись как можно быстрее», — сказал глава государства.

25 февраля первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева заявила о готовности трех пептидных вакцин от колоректального рака. По словам Яковлевой, национально-научные клинические центры Одинцово уже зарегистрировали пептидную неоонковакцину от колоректального рака.

Глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что на днях агентство уведомило Минздрав о готовности приступить к клинической работе. По словам Скворцовой, у ФМБА все для этого готово — был полностью завершен трехгодичный цикл доклинических исследований, которые подтвердили безопасность вакцин.

Ранее Мишустин заявил об отсутствии дефицита важных лекарств в России.