В ФМБА сообщили о готовности трех вакцин от рака

Первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева заявила, что три пептидные вакцины от колоректального рака готовы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Яковлевой, национально-научные клинические центры Одинцово уже зарегистрировали пептидную неоонковакцину от колоректального рака.

«400 заявок получили, отбор пациентов производят, и уже три вакцины готовы, и уже будут вводить ... К сожалению, на них нет тарифов, пока они делают это за свой счет. И поэтому, конечно, масштабирование процесса должно быть», — отметила она.

В июне 2025 года ФМБА направило в министерство здравоохранения документы для получения разрешения на применение вакцины от рака.

Глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что на днях агентство уведомило Минздрав о готовности приступить к клинической работе. По словам Скворцовой, у ФМБА все для этого готово — был полностью завершен трехгодичный цикл доклинических исследований, которые подтвердили безопасность вакцин.

До этого главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн заявил, что в России начались клинические исследования российской вакцины от рака «Энтеромикс».

Ранее ученые превратили защиту раковых клеток в средство для их уничтожения.