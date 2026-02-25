Названа причина ночных пробуждений, не связанная с заболеваниями

Клинический психолог и сомнолог из США Майкл Бреус заявил, что частые пробуждения около трех часов ночи чаще всего связаны с ложным позывом в туалет, возникающим из-за давления на мочевой пузырь во время сна. Способ быстро снова уснуть он назвал в комментарии для издания Daily Mirror.

По словам специалиста, кратковременные пробуждения между часом и тремя ночи — нормальная часть цикла сна. Они обусловлены естественными колебаниями гормонов и изменениями температуры тела. В большинстве случаев человек переворачивается и засыпает в течение нескольких секунд.

Однако иногда возникает ощущение, что нужно срочно идти в туалет. Бреус считает, что нередко этот позыв бывает ложным: когда человек лежит на боку, положение тела может создавать давление на мочевой пузырь. Эксперт советует сменить позу и подождать около 20-30 секунд — зачастую дискомфорт проходит сам.

Он подчеркнул, что если сразу встать и включить яркий свет, сонливость быстро исчезнет. Движение повышает частоту сердечных сокращений, а свет подавляет выработку мелатонина — гормона сна. Если же поход в туалет действительно необходим, Бреус рекомендует вставать медленно, использовать приглушенное освещение и не смотреть в экран смартфона, поскольку даже краткая проверка времени может окончательно разбудить мозг.

Специалист добавил, что для улучшения качества сна не нужно тщательно укутываться в одеяло и поддерживать комнату слишком теплой. По словам врача, именно падение температуры тела дает сигнал организму снова вырабатывать мелатонин и возвращаться ко сну.

Ранее пожилым людям подсказали приятный способ улучшить память и сон.