Ученый оценил долю известных человеку обитателей океана

Доля известных человеку обитателей океана составляет порядка 10%. Об этом заявил РИА Новости глава Лаборатории донной фауны океана Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН, доктор биологических наук Андрей Гебрук.

«Сколько видов животных живет в океане? Однозначного ответа на этот вопрос у специалистов нет. Согласно оценкам ученых, мы знакомы лишь с 10-20% видов морских существ», — уточнил он.

По мнению Гебрука, порядка 10% из видов, которые живут в океане, специалисты видели и описали. Он подчеркнул, что это мало.

До этого ученый рассказал, что древних обитателей в глубинах океана быть не может. Гебрук объяснил: есть такой термин как «рефугий», который означает изолированное место, где что-то сохраняется в первозданном виде. По словам эксперта, представление о глубинах океана, как о таком рефугие, оказалось совершенно неверным.

Он добавил, что океан — это очень сложная система, но при этом очень динамичная, из-за чего система циркуляции вод охватывает все глубины. Таким образом, океан вместе со всей планетой проходил разнообразные периоды охлаждения и нагрева. В эти периоды, по словам Гебрука, среда обитания становилась непригодной для жизни.

Ранее ученые пришли к выводу, что даже в ледниковые периоды на Земле могли сохраняться времена года.