Наука

Парад планет пройдет в конце февраля

НАСА: в конце февраля шесть планет выстроятся в один ряд
В конце февраля на небе можно будет наблюдать парад планет. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) на своем сайте.

«28 февраля мы увидим на вечернем небе не одну, не две, а целых шесть планет. Меркурий, Венера, Нептун, Сатурн, Уран и Юпитер появятся вскоре после захода солнца», — говорится в сообщении.

В НАСА уточнили, что при благоприятных погодных условиях невооруженным глазом будут видны только четыре планеты — Меркурий, Венера, Сатурн и Юпитер. При этом для наблюдения за Ураном и Нептуном потребуются оптические приборы, отметили в агентстве.

В январе научный директор Московского планетария Фаина Рублева сообщила, что жителям Москвы будет сложно увидеть большой парад планет, который состоится в ночь с 28 февраля на 1 марта 2026 года. По ее словам, планеты соберутся по одну сторону от Солнца. Однако это положение засветит все планеты, поэтому рассмотреть их будет сложно, уточнила астроном.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли бояться парада планет 28 февраля.
 
