Парад планет пройдет в конце февраля

НАСА: в конце февраля шесть планет выстроятся в один ряд

В конце февраля на небе можно будет наблюдать парад планет. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) на своем сайте.

«28 февраля мы увидим на вечернем небе не одну, не две, а целых шесть планет. Меркурий, Венера, Нептун, Сатурн, Уран и Юпитер появятся вскоре после захода солнца», — говорится в сообщении.

В НАСА уточнили, что при благоприятных погодных условиях невооруженным глазом будут видны только четыре планеты — Меркурий, Венера, Сатурн и Юпитер. При этом для наблюдения за Ураном и Нептуном потребуются оптические приборы, отметили в агентстве.

В январе научный директор Московского планетария Фаина Рублева сообщила, что жителям Москвы будет сложно увидеть большой парад планет, который состоится в ночь с 28 февраля на 1 марта 2026 года. По ее словам, планеты соберутся по одну сторону от Солнца. Однако это положение засветит все планеты, поэтому рассмотреть их будет сложно, уточнила астроном.

