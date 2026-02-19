Психолог рассказала, как избежать чувства опустошения в феврале

В феврале многие сталкиваются с чувством одиночества и внутренним опустошением. Справиться с трудным периодом помогут медитативные практики, общение с близкими и некоторые другие способы. Об этом Life.ru рассказала клинический психолог Анжелика Еременко.

Эксперт отметила, что основными причинами плохого настроения в феврале являются контраст эмоций после новогодних праздников, недостаток солнечного света, социальное давление и эффект «опустошенной сцены». На фоне этого ощущение одиночества появляется даже у тех, кто окружен семьей и близкими людьми.

По словам психолога, сохранить внутренние силы в этот период и избежать стресса удастся с помощью нескольких способов. Рекомендуется признать свою тоску и опустошение, не пытаясь бороться с ними.

«Главное — не бороться с состоянием, а признать его», — предупредила специалист.

Она также посоветовала провести «ревизию», избавившись от уже ненужных вещей.

Помимо этого, стоит погрузиться в небольшие приятные события, благодаря которым создастся «якорь» ожидания. Психолог также порекомендовала не забывать заботиться о собственном теле, уделяя время легкой активности и посещая спа или массаж.

При этом важно не бояться просить поддержку у близких. Стоит выходить с ними на прогулки, делиться переживаниями и активно общаться. Тем, у кого нет возможности видеться с друзьями и родными, важно переформулировать одиночество в уединение, занявшись медитативными практиками или рукоделием.

