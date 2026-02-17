Размер шрифта
Наука

Дефицит железа может быть связан с чрезмерным употреблением клетчатки

Врач Меньщикова: чрезмерное потребление клетчатки приводит к дефициту железа
Natalia Lisovskaya/Shutterstock/FOTODOM

Чрезмерное потребление клетчатки (>40–50 г в сутки) может привести сразу к нежелательным реакциям. Например, дефициту таких минералов, как железо, цинк, кальций и магний, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог клиники Atribeaute Анна Меньщикова.

Согласно рекомендациям ВОЗ, взрослые женщины должны потреблять в день не менее 25 граммов клетчатки, а мужчины — не менее 30 граммов. Такое количество пищевых волокон снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и колоректального рака, однако большинство из нас потребляет лишь половину этой нормы — около 10–15 г. Попытка резко наверстать упущенное за счет добавок или большого количества овощей часто и становится причиной неприятных симптомов.

«Чрезмерное потребление клетчатки (>40–50 г в сутки) или резкий старт приема БАДов в виде клетчатки в стиках без консультации со специалистам могут привести сразу к нежелательным реакциям. Во-первых, к образованию плотных камней из волокон, блокирующих кишечник, особенно если пить мало воды.​ Во-вторых, к дефициту минералов, так как избыток клетчатки связывает железо, цинк, кальций и магний, мешая их усвоению.​ И, наконец, к запору: несмотря на то, что клетчатка помогает улучшить стул и пищеварение, ее избыток и недостаточное количество воды могут сделать стул слишком плотным», — заметила доктор.

Кроме того, часто клетчатка, даже в небольшом количестве, вызывает вздутие. По словам врача, это не говорит о том, что клетчатка вредна.

«Биохимическую основу дискомфорта часто объясняют FODMAP — группой углеводов, которые плохо всасываются, задерживают воду и активно бродят в толстой кишке, что особенно остро ощущают люди с чувствительным кишечником. Вздутие чаще всего является следствием ошибки в темпе и выборе продуктов, а не истинной непереносимости. Чтобы наладить отношения с клетчаткой, стоит временно исключить главные триггеры газообразования, такие как яблоки, груши, лук, чеснок, бобовые, пшеница и молоко, и сделать основой рациона продукты с низким содержанием FODMAP, которые меньше всего бродят — морковь, огурцы, бананы, киви, рис, гречку», — заметила доктор.

Ранее ученые обнаружили, что у людей с астмой растет число «умных» В-лимфоцитов.
 
